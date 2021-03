Europa League, Roma-Shakhtar 3-0, giallorossi ipotecano i quarti

(via As Roma Fb)

La Roma, con una super prestazione, batte lo Shakhtar 3-0 e ipoteca la qualificazione ai quarti di finale. Nonostante i timori della vigilia, i giallorossi portano a casa una vittoria netta, frutto di una grande prestazione corale contro una squadra forte e capace di mettere in difficoltà l’avversario con i propri uomini. Con una formazione italianizzata, però, i capitoli infilano tre reti agli avversari e sognano la qualificazione che, seppur non ancora certa, è quanto meno ipotecata.La partita si apre con un avvio sprint della Roma che prova a trovare il gol del vantaggio con Villar. Lo Shakhtar prova a reagire, ma i giallorossi, in serata di grazia, non si fanno trovare impreparati e rispondono immediatamente trovando il vantaggio al 23’ grazie ad una combinazione tra Mkhitaryan e Pedro finalizzata da Pellegrini. Mkhitaryan, poi, è costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Al suo posto entra Borja Mayoral e il primo tempo finisce con l’10 per la Roma.Nella ripresa, il copione non cambia. La Roma prova a chiudere la partita e il raddoppio arriva al 73’con El Shaarawy. Passano appena quattro minuti e gli uomini di Fonseca trovano anche la via del 3-0 definitivo con Mancini. Un risultato importante per la squadra capitolina che mette una grandissima ipoteca sul passaggio del turno ai quarti di finale.