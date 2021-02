Di Maio: "Il M5s ha il dovere di ascoltare Draghi"

ROMA - Nei giorni scorsi, sia il capo politicoche il cofondatoreavevano indicato al gruppo di non appoggiare il premier incaricato. Il ministro degli Esteri, però, ha un'idea diversa e si è esposto."Oggi si aprono le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, secondo la strada tracciata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che ringrazio. In questa fragile cornice, il MoVimento 5 Stelle ha, a mio avviso, il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno. Siamo la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto", ha sostenuto Di Maio.