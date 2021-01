ROMA - Siglata un'intesa tra il gruppo farmaceutico francese Sanofi e la BioNTech per sostenere la produzione del vaccino Anti-Covid che il gruppo tedesco ha realizzato in partnership con Pfizer. BioNTech potrà appoggiarsi alle strutture produttive della Sanofi per produrre oltre 125 milioni di dosi del vaccino che saranno destinate ai Paesi della Unione europea. Le forniture iniziali arriveranno dal sito produttivo di Sanofi di Francoforte, in Germania.