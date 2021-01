Dunque, un Conte ter che al termine della seconda e intensa giornata di consultazioni al Quirinale con il Capo dello Stato è la prima e chiara opzione emersa alla vigilia delle salite al Colle delle delegazioni del centrodestra e del Movimento 5 stelle, rispettivamente programmate per il pomeriggio e per la serata di venerdì 29 gennaio 2021.

Se Matteo Renzi (fonte Ansa) per nome e per conto di Italia Viva non ha fatto il nome di Giuseppe Conte al presidente della Repubblica, diversamente Leu e il Pd invece hanno riproposto a Sergio Mattarella il premier uscente quale personalità a cui poter affidare l'incarico per la composizione del nuovo Governo.