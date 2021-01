Malore per Roberto Maroni: ricoverato a Varese

VARESE - Attimi di paura per l'esponente leghista che si è ferito alla testa dopo aver perso i sensi nella sua abitazione. Maroni si trova ora sotto osservazione presso l'ospedale di Circolo di Varese per accertare le cause del malore.Sempre secondo quanto si apprende, l'ex segretario del Carroccio è vigile ed è stato trattenuto in osservazione in ospedale per comprendere le cause del malore che lo ha colto questo pomeriggio. Nella seduta del consiglio comunale di Varese del 28 dicembre scorso, in cui si discuteva l'ultimo bilancio di previsione, Maroni ha lanciato una sorta di manifesto della sua campagna a sindaco per il 2021.Matteo Salvini ha scritto un messaggio a Roberto Maroni, colto oggi da un malore.