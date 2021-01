Al via le consultazioni, Zingaretti e Crimi: 'Il nome è Conte'

ROMA - Al via le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico. La delegazione del M5s si è soffermata a parlare con la stampa.- "Questo obiettivo di costruire un programma di legislatura deve essere in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di guardare al futuro con fiducia."Quello che dobbiamo far prevalere è il bene comune del Paese e, in questo momento, ciò coincide con la necessità di avere un governo e un programma di fine legislatura - ha detto il segretario del Pd,, dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico - . Il Pd è impegnato con grande determinazione alla scrittura di un programma di fine legislatura sostenendo Conte nel mandato, partendo dalle forze che hanno votato l'ultima fiducia per un lavoro collegiale"."Chiediamo a tutte le forze politiche di stare in questo confronto con volontà e spirito costruttivo, indispensabili per ottenere i risultati". C'è la "necessità di fare in fretta e dare certezza e sicurezza al Paese. Pensiamo che sia possibile farlo, ci sono le condizioni per farlo e il Pd farà di tutto per raggiungere questo obiettivo". "Noi vediamo l'occasione del patto di legislatura come un'occasione non per tornare all'Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese. Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo, ci permettiamo di fare un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non si può davvero sbagliare".Zingaretti al termine del colloqui con Fico ha indicato le riforme che il Pd propone agli alleati per il programma di fine legislatura. "Chiusura e attuazione dello Sure e del Recovery Plan"; "la riforma fiscale all'insegna della selettività e della semplificazione"; "la riforma della giustizia che coniughi garanzie costituzionali e tempi del processo"; "pacchetto di riforme istituzionali di stampo proporzionale su cui già c'era stata ampia convergenza"; "le necessarie riforme legate alle politiche attive del lavoro"; le "riforme sociali", dalla "ricostruzione di un modello sanitario", alla scuola, la ricerca e l'università"; e "infine il tema del commercio del turismo e del terziario, settori duramente colpiti dalla pandemia".