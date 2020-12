Speranza: "Ritorno a scuola prioritario"

ROMA — In un’intervista sul Corriere della Sera, il ministro della Saluteha sottolineato che "il ritorno in classe è il nostro obiettivo prioritario". L’indice Rt "dà segni di ripresa, dopo la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle", aggiunge. Resterà il coprifuoco, con "ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi. Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti". Il ministro ha assicurato poi otto milioni di dosi del vaccino Pfizer entro il primo trimestre, "spero che il 6 gennaio Ema approvi Moderna, 1,3 milioni di dosi. Se poi arriva il sì ad AstraZeneca possono arrivarne molte altre". Si lavora "per somministrare da subito 470mila dosi a settimana".