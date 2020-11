(Ac Milan Fb)

Il Milan, privo di Ibrahimovic fermo ai box per infortunio, non va oltre il pareggio nel match di ritorno in Europa League, contro il Lille. Dopo un primo tempo equilibrato in cui Hauge spreca il possibile vantaggio, il Diavolo trova ad inizio ripresa il vantaggio con Castillejo, che servito da Rebic realizza lo 0-1.La parità viene raggiunta dai francesi al 65' quando David, su cross di Araujo, tocca in area per Bamba che batte Donnarumma per il definitivo 1-1. Il Milan rimane al secondo posto con 7 punti e avrà l'opportunità di strappare il pass per i sedicesimi nel prossimo match, che si disputeranno al San Siro contro Celtic e Sparta Praga.