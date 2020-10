Motociclismo, Valentino Rossi positivo al Covid

- Valentino Rossi è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il team Yamaha per il quale il campione gareggia nel Motomondiale in questa stagione. Il motociclista ha dichiarato: “Stamattina non stavo bene. Ho avuto febbre e debolezza. Ho chiamato il medico. Ho fatto due tamponi, uno è risultato positivo, l’altro negativo. Spero di guarire presto“. Rossi salterà il Gran Premio di Aragon di domenica prossima 18 Ottobre. Starà in quarantena a casa per dieci giorni e sarà seguito dai medici fino alla sua completa guarigione.