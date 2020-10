A Nyon è andato in scena il sorteggio dei gironi per l'Europa League, che vede protagonisti Roma e Napoli, posti in prima fascia, e il Milan in terza. L'urna premia la Roma, inserita nel Girone A con Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. L'insidia per il Napoli, nel Girone F, viene dal Real Sociedad e dall'Az Alkmaar. Chiude il girone il Rijeka. Non gioisce il Milan, che per il suo ritorno in Europa è stato inserito nel Girone H con Celtic, Sparta Praga e Lille.