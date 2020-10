Cr7 in volo per Torino

- Cristiano Ronaldo, positivo al Coronavirus, starebbe facendo ritorno a Torino con un volo privato, dopo aver lasciato il ritiro del Portogallo, per trascorrere la quarantena nella sua casa. Nonostante il divieto di viaggiare per i contagiati, CR7 è pronto a dimostrare la sicurezza del suo volo che lo porterà all'aeroporto Caselle dove ad attenderlo ci sarà un'ambulanza. Sicuramente il campione portoghese, oltre alla sfida di campionato contro il Crotone, dovrà saltare l'esordio in Champions contro la Dinamo Kiev, ed è possibile anche un mancato incrocio contro il suo rivale di sempre, Lionel Messi, previsto per fine ottobre.