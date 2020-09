Serie A, Parma-Napoli 0-2: esordio convincente per Gattuso

(credits: Ssc Napoli)



STELLA DIBENEDETTO - Il Napoli non sbaglia la prima e porta a casa una vittoria importante in trasferta nel debutto in campionato battendo 2-0 gli uomini di Gattuso grazie ai suoi uomini più fedeli: Mertens e Lorenzo Insigne. Tre punti che fanno ben sperare e che spingono i tifosi a credere nel nuovo Napoli di Gattuso che, nella ripresa, ha condannato gli uomini di Liverani.



Dopo un primo tempo dai ritmi molto alti durante il quale gli emiliani hanno provato ad abbattere il muro difensivo dei partenopei, nella ripresa, gli uomini di Gattuso sono saliti in cattedra non lasciando scampo agli avversari. L'1-0 del Napoli arriva dopo l'ingresso di Osimhen, autore di una grande prestazione. A siglare la rete è Mertens che è ormai un senatore della squadra non tradendo mai l'allenatore e i tifosi. Il 2-0 arriva poco dopo. Stavolta, a firmare la rete emiliana è corregge in rete la parata di Sepe su Lozano.



Tre punti importanti per Gattuso che comincia il campionato nel migliore dei modi. Una vittoria arrivata davanti ai mille spettatori del Tardini.