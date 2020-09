Addio al critico d'arte Philippe Daverio

MILANO - Si è spento a 70 anni il noto critico d'arte. A confermare la notizia la regista e direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano,Numerose le sue pubblicazioni sul mondo dell'arte."Amico mio ....il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina" ha scritto Shammah su Instagram. Ha commentatodel Pd: "Andree Ruth #Shammah ci da purtroppo notizia della scomparsa di Philippe #Daverio uomo di grande cultura, simpatia e umanità. Una grande perdita per #Milano e per tutti. Sono molto addolorato per la sua scomparsa. Sia lieve a lui la terra"."Una gravissima perdita - ha aggiunto il presidente dell'Anpi provinciale di Milano- per il Paese, per Milano, per la cultura, per tutti noi"."Intellettuale di straordinaria umanità - così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,, un capace divulgatore della cultura, uno storico dell'arte sensibile e raffinato. Con sagacia e passione, ha accompagnato le italiane e gli italiani nell'affascinante scoperta delle architetture, dei paesaggi, dell'espressione creativa, degli artisti, delle fonti del nostro patrimonio culturale. Tutto questo era Philippe Daverio, un uomo di cui ho sempre apprezzato la grande intelligenza e lo spirito critico e che già manca a tutti noi".