Hamilton-Bottas conquistano Silverstone

Lewis Hamilton conquista la pole numero 91 nel Gran Premio di Silverstone, in Gran Bretagna, con il tempo record 1.24 303, seguito a pochi millesimi dal suo compagno di squadra Bottas. Alle loro spalle le nuove stelle della Formula 1: a due millesimi da Verstappen con la sua Red Bull è Leclerc, su cui c'è pericolo penalizzazione, in quanto alla Q3 avrebbe ostacolato stroll. Crolla Vettel con l'altra Ferrari che conquista solo il decimo posto, per aver superato il limite di pista nell'ultimo giro mentre girava sui tempi del compagno.