Ciro Immobile vince la Scarpa D'Oro 2020

In Serie A l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d’Oro 2020. Il calciatore si è aggiudicato questo trofeo vincendo con 36 gol realizzati la classifica dei capocannonieri del Campionato di Serie A. La Scarpa d’Oro viene assegnata ogni anno al calciatore che segna più gol nei Campionati di calcio di tutta l’Europa. Immobile con 36 gol ha ottenuto 70 punti, secondo l’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski che ha segnato 34 gol in Bundesliga, il quale ha totalizzato 68 punti. Negli ultimi anni la Scarpa d’Oro è stata vinta 6 volte da Messi e 4 volte da Cristiano Ronaldo. Solo due calciatori italiani prima di Immobile avevano vinto la Scarpa d’Oro, Luca Toni della Fiorentina nella stagione 2005- 2006 e Francesco Totti della Roma nella stagione 2006- 2007.La Scarpa d’Oro è un premio nato nel 1967 ed è assegnato ogni anno dal quotidiano francese l’Equipe in collaborazione con l’Adidas. Immobile con 36 gol ha anche uguagliato il record di reti stabilito in Italia dall’attaccante argentino Gonzalo Higuain nel 2015-16 quando giocava in Serie A col Napoli. Immobile ha dichiarato:”Sono orgoglioso di quello che ho fatto, penso di poter essere un punto di riferimento per tutti i ragazzi. Dedico questo premio e il record di gol alla mia famiglia, ai miei genitori a mio fratello a mia moglie e ai miei figli. Se credi nei tuoi sogni prima o poi questi si realizzano. Ringrazio il mister della Lazio Simone Inzaghi e i miei compagni di squadra per avermi aiutato a raggiungere questi prestigiosi obiettivi. Ringrazio anche i tifosi della Lazio. Aver vinto la Scarpa d’Oro mi fa entrare nella storia del calcio”.