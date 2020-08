BARCELLONA - Blaugrana tropo forti per il Napoli di Gattuso. Un colpo di testa di Lenglet, un gol da fenomeno di Messi e un calcio di rigore di Suarez regalano successo e qualificazione agli ottavi di finale della Champions League al Barcellona. Inutile il gol di Insigne dal dischetto.I partenopei cadono per 3-1 al Camp Nou e saluta la massima competizione europea. Ora resta solo l'Atalanta a difendere i colori dell'Italia in Champions league.