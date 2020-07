Tennis: Adriano Panatta festeggia 70 anni

Oggi l’ex tennista Adriano Panatta festeggia 70 anni. E’ nato a Roma il 9 Luglio 1950. Nel 1976 vinse a Roma in finale 2-6 7-6 6-2 7-6 contro l’argentino Guillermo Vilas, a Parigi, superando in finale 6-1 6-4 7-6 l’americano Harold Salomon e la Coppa Davis, battendo 4-1 nella finale in trasferta il Cile. Nella sua carriera ha vinto 10 finali e ne ha perse 16. Nel 1979 fu eliminato in modo clamoroso a Wimbledon in Inghilterra nei quarti di finale dal belga Pat Duprè.Nel 1978 a Roma fu sconfitto in finale al quinto set dallo svedese Bjorn Borg, ma disputò una grande partita. Nel 1978 andò ko al quarto turno degli Open Usa contro l’americano Jimmy Connors, però giocò molto bene. Panatta ha dichiarato:” Non voglio fare bilanci perché i 70 anni non me li sento addosso. Sto bene, ogni tanto ho un po’ di mal di schiena”. E’ stato il miglior tennista Italiano nella storia più in alto nella Classifica Mondiale ATP, quarto nel 1976. Vinse i Campionati Italiani Assoluti dal 1970 al 1975. Si è ritirato il 19 Luglio 1983.