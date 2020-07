Azzolina: "Dal 14 settembre si torna in classe"

ROMA - Nell'informativa urgente alla Camera dei deputati, la ministra dell'Istruzione chiede di porre fine agli allarmismi sulla ripresa dell'attività solastica in presenza. "Siamo al lavoro per organizzare la ripresa dell'attività anche per gli asili nido", ha sostenuto Azzolina.