Usa ancora nel caos, 2 vittime a Chicago

WASHINGTON - Resta ancora alta la tensione negli Usa per la morte del giovane afroamericano Floyd. A Washington, nonostante il coprifuoco scattato da ore, centinaia di manifestanti hanno continuato a manifestare circondari dalla polizia e colpiti con spray urticanti. Sono entrati in azione anche elicotteri militari. Decine gli arresti.Due persone sono rimaste uccise durante disordini a Chicago. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'episodio. Oltre 60 gli arresti.Anche a New York si sono verificate proteste e disordini e si registrano ancora episodi di vandalismo e saccheggi, a Dallas, ad Atlanta, a Los Angeles. A Buffalo, nello stato di New York, un'auto si e' lanciata contro un gruppo di agenti provocando alcuni feriti.