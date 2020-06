Juventus: seri infortuni per Alex Sandro e Khedira

(credits: Juventus Fc)

Due infortuni molto seri nella Juventus dopo il ko 4-2 ai rigori contro il Napoli a Roma nella finale di Coppa Italia per il brasiliano Alex Sandro e il tedesco Sami Khedira. Alex Sandro ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale del ginocchio. Il tedesco Khedira ha subito una lesione parziale del tendine del muscolo adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni si conosceranno i tempi di recupero.Ma secondo indiscrezioni Alex Sandro potrebbe rientrare a fine Luglio. Per Khedira forse la stagione è già finita. Sono ancora infortunati Chiellni e Higuain. Il tecnico della Juve Maurizio Sarri potrebbe avere numerosi problemi di formazione per la trasferta di lunedì sera 22 Giugno alle 21, 45 a Bologna, alla ripresa del Campionato di calcio di Serie A.