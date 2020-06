Burioni porta in tribunale Le Iene

Il professorha deciso di querelare la trasmissione Le Iene dopo il servizio andato in onda in cui si ventilava un presunto conflitto d'interesse per la sua posizione a favore del vaccino contro il. Il virologo respinge al mittente tutte le accuse della trasmissione di, in quanto non ci sarebbero legami tra lui ed i potenziali farmaci che si stanno sperimentando per fermare il coronavirus.Burioni, nel suo lungo post su facebook, in merito ha spiegato: " È stato tirato di nuovo in ballo un mio presunto conflitto di interesse riguardante le vaccinazioni. La storia è vecchissima, perché questa accusa falsa mi è stata rivolta sin dal primo giorno in cui ho parlato a favore delle vaccinazioni sui socialcome ho spiegato fino alla nausea, gli anticorpi monoclonali di cui io da sempre mi occupo sono farmaci alternativi ai vaccini; dove c’è il vaccino non servono a niente. Per cui paradossalmente, come ho detto più volte, mi converrebbe dire che i vaccini contro alcuni virus sono pericolosi, per promuovere gli anticorpi monoclonali di cui l'azienda con cui collaboro è titolare. Tutti sapete che la mia posizione è diametralmente opposta. Chi mi ha accusato di conflitto di interesse su questo tema è stato rinviato a giudizio. Si preparino dunque anche le Iene a spiegare a un giudice quale convenienza io avrei a caldeggiare le vaccinazioni”, per poi concludere il suo 'sfogo', spiegando che non ha nessuna quota di partecipazione aziendale con Pomona Ricerca ma che la sua è esclusivamente una consulenza scientifica su determinati temi, in cui non rientra la lotta al