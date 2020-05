Trema il Bologna: sospetto caso di Coronavirus

In Serie A, un componente dello staff tecnico del Bologna, il cui nome non è stato reso noto per la privacy, è risultato positivo al Covid 19. Lo ha comunicato la società emiliana. Sarà messo in quarantena, e monitorato ogni giorno dai medici fino alla completa guarigione.Durante la quarantena sarà sottoposto ad altri due tamponi. Come prevede il protocollo sanitario autorizzato dal CTS, il Comitato Scientifico del Governo, i calciatori del Bologna andranno in ritiro, e potranno continuare ad allenarsi in gruppo.Dovranno però anche loro essere sottoposti ai tamponi ogni 48 ore. Il Campionato di Calcio di Serie A è sospeso da Marzo per il Covid 19, e domani ci sarà l’incontro tra la Federcalcio, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e le istituzioni del Governo, per stabilire se il Campionato potrà riprendere o no il 13 o il 20 Giugno. Dipenderà dagli sviluppi dell’emergenza Coronavirus.