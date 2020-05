Lanciata la Crew Dragon, al via una nuova era spaziale

(credits: NASA TV)

Con il lancio dadelladellainizia ufficialmente una nuova era spaziale: dopo 9 anni gli Usa ritrovano la capacità di portare uomini in orbita grazie ai privati. La capsula, lanciata per conto delladall'azienda di, sta conducendo verso la Stazione Spaziale i veterani della Nasa(50) nella missione Demo2, che apre la via ai voli di serie della Crew Dragon.Il lancio è avvenuto dalla storica rampa 39/A deldalla quale sono partite le missionidirette allae quelle delloche hanno permesso di costruire la Stazione Spaziale.Nella serata italiana la capsula ha proseguito il suo viaggio che, a circa 20 minuti dal lancio, l'ha portata a sorvolare la penisola italiana, dove per un paio di minuti è stata ben visibile come un puntino luminoso dalle regioni del Nord-Est. Dopo circail lancio è previsto l'arrivo allae la manovra di aggancio è attesa alle alle 16,27 del 31 maggio.