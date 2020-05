Del Piero, paura e sollievo. L'ex bianconero sta bene

"Sto bene". Queste sono le parole con cui Alessandro Del Piero ha voluto rassicurare tutti con un video messaggio su instagram. L'ex capitano della Juventus era finito ieri in ospedale a Los Angeles, dove vive stabilmente, a causa di calcoli renali."Sono già a casa e mi faceva molto piacere farvelo sapere", ha proseguito nel messaggio con il quale ha lasciato intendere che la paura fosse solo un ricordo passato. Tantissimi sono stati gli auguri di pronta guarigione che Del Piero ha ricevuto sui social così come i messaggi dei suoi ex colleghi, di amici sportivi e della stessa Juventus, tutti prontamente ringraziati dalla bandiera bianconera.