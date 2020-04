Corruzione negli appalti: tre arresti nell'operazione 'Linda'

TORINO - La Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino ha scoperto un giro di mazzette per l'aggiudicazione dei servizi di sanificazione per l'emergenza Coronavirus, facendo scattare le manette per tre persone: uno dei soci di una società di sanificazione di Bari, un ex dipendente delle stessa che avrebbe avuto il ruolo di "emissario" per il pagamento della mazzetta, ed un "mediatore" che svolgeva la propria attività presso un'azienda di pulizie in provincia di Torino.Questo risultato è il proseguo delle indagini che nelle scorse settimane ha visto l'arresto del presidente della Commissione della gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi di pulizia per enti della Regione Piemonte e la responsabile tecnica della stessa azienda pugliese, oltre al sequestro di 8 mila euro trovati in un cartone. Le perquisizioni delle Fiamme gialle hanno coinvolto le città di Torino, Venezia e Bari.