Coronavirus, violazione delle regole: ieri boom di denunciati

(credits: Polizia di Stato)

MILANO - Si fanno sempre più serrati i controlli per il rispetto dei decreti di contrasto al Coronavirus.E' quanto emerge dai dati del Viminale.Dall'inizio delle prescrizioni, i denunciati sono stati oltre 182mila. In 10 giorni quelli per violata quarantena sono stati 394.Sono stati 14.066 i controlli fatti ieri a Milano sul rispetto delle normative anticovid, 15 i denunciati.