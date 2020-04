Coronavirus, Arcuri: "La fine è ancora lontana, non fare sciocchezze"

ROMA - "Nei prossimi giorni non fate sciocchezze, continuate e rafforzare se possibile il convincimento, l'obbligo di seguire le previsioni che in questo periodo vi abbiamo dato. La fine è ancora lontana. Vi continuo a supplicare, state in casa, state attenti e continuate ad essere responsabili come lo siete stati fin ora". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza,, in conferenza stampa alla Protezione Civile."Metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. Fino ad allora abbiamo un solo antidoto: noi stessi, i nostri comportamenti", ha detto Arcuri."Devono servire anzitutto a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi. Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell'uscita della cosiddetta fase 1".- Riservare più tempo alla preparazione dei pasti e dedicare una particolare attenzione alla prima colazione, ma fare attenzione a non riempire la credenza di snack dolci e salati. Questi alcuni dei consigli per trasformare la quarantena in una "nuova opportunità di salute", che arrivano dall'(Iss), contenuti nella scheda, pubblicata online, dal titolo "Alimentazione durante l'emergenza Covid-19".Avendo meno impegni e passando la maggior parte del tempo nella nostra abitazione, è possibile riequilibrare i pasti, facendo colazioni più abbondanti e cene più leggere, "abitudine che può aiutare a ingrassare meno e a dormire meglio", ricordano gli esperti. La pandemia "ha cambiato notevolmente le nostre abitudini facendoci riscoprire una dimensione diversa del vissuto quotidiano e costringendoci, in pochissimo tempo, a riadattare il nostro stile di vita".