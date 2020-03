Von der Leyen: "Daremo a Italia tutto quello che chiede"

BRUXELLES - Non si è fatta attendere la risposta dell’Ue in termini economici alla diffusione del coronavirus. Ad illustrarla oggi in conferenza stampa a Bruxelles, a partire dalle 13, la presidente della Commissione Ue, e i vicepresidenti esecutivi della Commissione, ha assicurato oggi la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.Il prossimo potrebbe essere un altro Stato membro", ha aggiunto von der Leyen."Alcuni controlli possono essere giustificati - ha affermato - ma un divieto generale di viaggio non è considerato efficace dall'Oms e ha un impatto sociale ed economico notevole, oltre a sconvolgere la vita delle imprese e delle persone. Le misure adottate devono essere proporzionate".