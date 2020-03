(credits: Polizia di Stato)

- Un ragazzo di 19 anni di una provincia del Friuli Venezia Giulia è stato fermato sei volte dalle autorità, sempre nel centro di Udine, per andare a trascorrere del tempo con gli amici, dal 15 al 21 marzo, noncurante del decreto che prevede di rimanere a casa per il Coronavirus. Portato in questura dalla Polizia gli è stato notificato il foglio di via che lo obbligherà a stare lontano per un anno dal capoluogo.