Coronavirus, arriva il 'Cura-Italia': mobilitate risorse per 350 miliardi

Il Governo Conte, nelle ore di massima allerta per la Lombardia con il numero di contagi che sale ancora, vara quindi misure per frenare i contraccolpi economici dell'emergenza Coronavirus ma anche per sostenere la sanità: alberghi requisiti, cliniche private a disposizione degli ospedali pubblici, la creazione di fabbriche per produrre mascherine.



"Nessuno sarà lasciato solo", ha assicurato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è necessario per proteggere e sostenere il Paese". Il premier mette in cima alle priorità "far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario": "Siamo strenuamente impegnati" per questo ed è "l'unica cosa che conta".



"Non è il momento", ha osservato Conte, di polemiche.

ROMA - Il governo Conte ha varato il decreto 'cura-Italia', con le ultime misure per l'emergenza coronavirus: aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese; un'iniezione di sostegno all'economia da circa 25 miliardi. Un'iniezione di sostegno all'economia, subito, da circa 25 miliardi. E finanziamenti mobilitati per 350 miliardi. Eccola la manovra "cura Italia". Prende forma in un maxi decreto che sarà approvato lunedì in Consiglio dei ministri e nelle limature finali si aggira attorno ai 120 articoli.