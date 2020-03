Aumentano i contagi. Iss: "Siamo al picco"

- Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, oggi è stato registrato unIn leggero aumento, rispetto a ieri, il numero delle nuove vittime che sono 837 per un totale dei decessi 12428.. Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa all'Istituto sul punto epidemiologico dell'epidemia. "Dire che siamo arrivati al plateau vuol dire che siamo arrivati al picco, ma il picco non è una punta bensì un pianoro da cui ora dobbiamo discendere". Proprio perchè il picco "non è una 'punta' ma un pianoro - ha spiegato Brusaferro - ora dobbiamo scendere dall'altra parte". Bisogna però "essere cauti poichè - ha concluso - dalla situazione di pianoro l'epidemia può ripartire se molliamo rispetto alle misure di contenimento e isolamento in atto".