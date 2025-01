Donald Trump condannato nel caso Stormy Daniels: la sentenza non prevede carcere o multa

NEW YORK - Donald Trump è stato condannato nel caso di New York relativo al pagamento alla ex pornostar Stormy Daniels, ma non andrà in carcere. Lo ha stabilito il giudice Juan Merchan, che nella lettura della sentenza ha deciso di non comminare alcuna pena detentiva né una multa al tycoon. Tuttavia, la condanna macchia ufficialmente la fedina penale dell'ex presidente, già dichiarato colpevole lo scorso maggio di 34 capi di accusa.

Questa sentenza rende Trump il primo e unico presidente americano della Storia a essere stato condannato per un crimine. Nello specifico, il giudice ha pronunciato un "unconditional discharge", una formula che riconosce lo status di "criminale" ma senza prevedere conseguenze come carcere, sanzioni o libertà vigilata.

Le reazioni di Trump: "Una farsa e una caccia alle streghe"

Donald Trump ha reagito duramente alla sentenza, definendola una "farsa spregevole". In un comunicato, il tycoon ha dichiarato:

"L'evento di oggi è stato una bufala che non merito. Questo caso rappresenta un fallimento del sistema giudiziario di New York e un esempio di caccia alle streghe politica per danneggiare la mia reputazione. Sono innocente e faremo appello."

Prima della lettura della sentenza, Trump aveva già criticato il procedimento giudiziario come una "caccia alle streghe" orchestrata per ostacolare il suo percorso politico.

Il giudice Merchan: "Nessuna pena perché rieletto"

Il giudice Juan Merchan ha motivato la sua decisione di non comminare alcuna pena a Trump citando il suo imminente ritorno alla Casa Bianca:

"Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l'immunità presidenziale," ha dichiarato rivolgendosi al presidente eletto. Concludendo, il giudice ha augurato a Trump "buona fortuna per il secondo mandato".

Un caso senza precedenti

Questa sentenza segna un evento senza precedenti nella storia politica e giudiziaria degli Stati Uniti. Mentre Trump si prepara a tornare alla Casa Bianca, le polemiche attorno al suo passato legale potrebbero continuare a influenzare il dibattito pubblico e il panorama politico americano.