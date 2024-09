Coppa Davis, esordio vincente per l'Italia: Berrettini domina contro Fonseca, ora tocca ad Arnaldi

Berrettini si impone su Fonseca

Il primo set è stato un monologo dell'azzurro, che ha dominato il giovane brasiliano con un netto 6-1, chiudendo in soli 23 minuti. Più equilibrato il secondo set, dove Fonseca ha resistito, costringendo Berrettini al tie break. L'italiano, però, ha mantenuto alta la concentrazione, riuscendo a vincere il set e il match, dimostrando un gioco solido e ritrovato.

Ora tocca ad Arnaldi e al doppio

Il prossimo incontro vedrà Matteo Arnaldi sfidare Thiago Monteiro, mentre il doppio sarà giocato dalla coppia italiana composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Gli incontri sono trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e disponibili in streaming su NOW. L'Italia parte favorita in questa sfida, con l'obiettivo di avanzare verso le fasi finali della competizione.