Milano, con la droga in un calzino in auto: in manette 58enne

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato nei giorni scorsi a Milano un cittadino italiano di 58 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali e di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lunedi sera 12 agosto, verso le ore 22.30, gli agenti della Squadra Mobile milanese, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga in zona Porta Venezia, hanno notato il 58enne che, alla guida di una vettura in car sharing, era giunto nei pressi di Piazza Cavour. L’uomo, da subito riconosciuto dai poliziotti dati i suoi diversi precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato fermato all’altezza di via Fatebenefratelli per un controllo: all’interno dell’auto sono stati rivenuti, in un calzino nero posto nel vano centrale dei sedili anteriori, diciotto involucri di cocaina per un peso complessivo di 10 grammi e 820 euro in contanti nascosti nel parasole dell’automobile.