Giovinazzo, In Wine Festival dal 1° al 4 agosto

Inaugurazione con cena esclusiva

GIOVINAZZO - La splendida cittadina di Giovinazzo ospiterà dal 1° al 4 agosto l'In Wine Festival, un evento dedicato alla promozione delle eccellenze del vino e dei prodotti delle cantine partecipanti. Questo imperdibile appuntamento mira a celebrare e valorizzare le ricchezze enogastronomiche del nostro territorio, offrendo un'esperienza sensoriale e culturale senza precedenti.

La serata di apertura sarà inaugurata con una cena presso la Regia Domus, dimora storica situata nel suggestivo borgo Sette Torri di Giovinazzo. Gli ospiti potranno deliziare i loro palati con una degustazione esclusiva di vini pregiati e prodotti di altissima qualità, provenienti dalle migliori cantine. L'organizzazione dell'evento è curata con passione e professionalità da Carlo Santoro, Michele Rizzi, Michele Gramegna e Francesco De Gennaro, titolare della struttura che ospiterà la prima serata di questo grande evento.

Un festival lungo il lungomare

Il festival proseguirà lungo il lungomare Ruggero Messere di Giovinazzo, offrendo un'atmosfera unica e affascinante per tutti i partecipanti. I visitatori potranno passeggiare lungo il lungomare, degustando una vasta selezione di vini e prodotti locali, mentre ammirano la bellezza del paesaggio marittimo di Giovinazzo.

Concorso dedicato ai vini rosati

All'interno della manifestazione In Wine Festival, si terrà un concorso dedicato ai vini rosati. Questo prestigioso evento sarà giudicato da una commissione di grandi esperti, che valuterà le migliori etichette di questa tipologia di vino. Invitiamo tutti gli appassionati e i professionisti del settore a partecipare e a celebrare insieme l'eccellenza dei vini rosati.

Contatti e informazioni

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori:

Michele Gramegna : 328 942 5524

: 328 942 5524 Carlo Santoro : 340 413 0459

: 340 413 0459 Michele Rizzi : 39 391 851 14

: 39 391 851 14 Email: inwinefestivalsegreteria@gmail.com

Non mancate all'In Wine Festival: un'occasione imperdibile per scoprire e celebrare i sapori autentici del nostro territorio in un contesto di rara bellezza.