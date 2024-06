Ottavi di finale al Roland Garros: Paolini vola ai quarti, Tsitsipas elimina Arnaldi

- Negli ottavi di finale del torneo sulla terra battuta del Roland Garros, il tennista italiano Matteo Arnaldi è stato eliminato dal greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 6-2. Arnaldi, dopo un promettente inizio, ha visto sfumare la possibilità di qualificarsi per i quarti di finale, arrendendosi alla maggiore esperienza e solidità dell'avversario.Tra gli altri incontri maschili, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha dominato il canadese Felix Auger Aliassime con un netto 6-3, 6-3, 6-1, volando così ai quarti di finale per il terzo anno consecutivo. L'americano Taylor Fritz ha superato l'australiano Thanasi Kokkinakis in un match combattuto, conclusosi 6-3, 6-2, 6-7, 5-7, 6-3. L'argentino Francisco Cerundolo ha battuto l'americano Tommy Paul 3-6, 6-3, 6-3, 6-2, avanzando anche lui ai quarti. Il bulgaro Grigor Dimitrov ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz in tre set molto equilibrati, 7-6, 6-4, 7-6, e si appresta a sfidare domani Jannik Sinner nei quarti di finale.Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ha ottenuto una vittoria significativa contro la russa Elina Avanesyan, imponendosi 4-6, 6-0, 6-1 e raggiungendo per la prima volta in carriera i quarti di finale a Parigi. Elisabetta Cocciaretto, invece, è stata eliminata dall'americana Coco Gauff con un secco 6-1, 6-2.La tunisina Ons Jabeur ha prevalso 6-4, 6-4 sulla danese Clara Tauson, mentre la ceca Marketa Vondrousova ha superato la serba Olga Danilovic con un punteggio di 6-4, 6-2. La polacca Iga Swiatek, con un netto 6-0, 6-0 sulla russa Anastasja Potapova, si è candidata come la principale favorita per la vittoria del torneo. L'ucraina Elina Svitolina ha battuto la rumena Ana Bogdan 7-5, 6-2, e l'americana Madison Keys si è aggiudicata il match contro la connazionale Emma Navarro con un doppio 7-6.