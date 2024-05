Controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” dei Carabinieri di Ostia

OSTIA - I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” nell’XI Municipio, concentrandosi in particolare sulle zone di “Massimina”, “Piana del Sole” e Fiera di Roma. L'operazione, svoltasi nel pomeriggio e nella serata, mirava a contrastare fenomeni delittuosi di natura predatoria, lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano.Durante l’attività, i Carabinieri hanno controllato complessivamente 95 persone e 68 autoveicoli. Questo intenso monitoraggio ha portato all’arresto di due uomini. Uno di questi è stato colto in flagranza di reato per evasione, poiché era assente al controllo presso la propria abitazione, violando le prescrizioni impostegli, e successivamente rintracciato nei pressi della sua casa senza giustificato motivo. Il secondo arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione per il reato di atti persecutori.Nell'ambito del controllo della circolazione stradale, sono state elevate sette contravvenzioni al codice della strada, con sanzioni complessive per circa 4.345,00 euro. Inoltre, i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria hanno sequestrato 3.000 mq di aree di parcheggio esterne all’ingresso “ovest” della nuova Fiera di Roma, contrassegnate dalle lettere “A”, “B” e “C”. Questa misura è stata adottata a causa della presenza di copiosi sversamenti di rifiuti, inclusi scarti di lavorazione di alluminio, materiale di risulta di varia natura e calcinacci.Questo servizio straordinario di controllo del territorio dimostra l’impegno dei Carabinieri di Roma-Ostia nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, affrontando con determinazione le problematiche legate alla criminalità e al degrado urbano nelle zone sotto la loro giurisdizione.