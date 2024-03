Salvini sulle elezioni russe: 'Prendiamo atto del voto dei cittadini'

La Lega, attraverso una nota ufficiale, ha espresso la volontà di lavorare per la fine del conflitto in corso, riconoscendo il voto dei cittadini russi senza emettere giudizi sul risultato e invitando alla collaborazione internazionale per il raggiungimento della pace. Putin ha ottenuto un ampio consenso, ma le reazioni internazionali sono state contrastanti, con l'Occidente che ha condannato le elezioni definendole una farsa, mentre altri paesi come Cina, Iran, India e l'Autorità Palestinese hanno inviato congratulazioni al presidente russo, suscitando dibattiti sulla legittimità del suo mandato.

ROMA - Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato la recente vittoria di Vladimir Putin alle elezioni presidenziali in Russia con una riflessione sulla democrazia e il rispetto per il voto popolare. Salvini ha sottolineato l'importanza di accettare il verdetto delle urne, sia esso positivo o negativo, e di trarne insegnamento per il futuro. Ha ribadito il rispetto per la decisione del popolo russo, auspicando che il 2024 possa essere un anno di pace per il Paese.