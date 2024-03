Controlli Nas nelle province di Campobasso ed Isernia, tre attività chiuse per un valore di oltre 600mila euro

CAMPOBASSO - I Carabinieri del NAS di Campobasso, nell'ambito di servizi finalizzati ad accertare la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli ambienti di preparazione degli alimenti, nonché la manipolazione e preparazione degli stessi in attuazione delle prescritte procedure di sicurezza, hanno eseguito verifiche presso tre attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di prodotti caseari, ubicate nelle province di Campobasso ed Isernia.Nel corso delle verifiche, svolte con la collaborazione del S.I.A.N. dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise, è stata disposta l'immediata chiusura di due attività di produzione e somministrazione, poiché esercitate in locali gravati da gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali (sporco stantio, grasso su superfici ed attrezzature, pavimento unto di grasso e scivoloso, residui di lavorazioni pregresse, soffitti e pareti annerite dalla presenza di incrostazioni, muffa e ragnatele). In un caso, è stata disposta l'immediata sospensione di un deposito di prodotti lattiero-caseari privo di registrazione sanitaria e dei requisiti minimi obbligatori.Per le violazioni correlate alle irregolarità rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative pari a 9.000 Euro. I titolari delle attività sottoposte a controllo sono stati inoltre segnalati alle competenti Autorità Sanitaria ed Amministrativa.