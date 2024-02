Possibile presenza di metallo nei biscotti: richiamo di tre marchi venduti da Auchan, Aldi e Lidl

“Possibile presenza di frammenti metallici.” Tre marche di biscotti venduti da Aldi, Auchan e Lidl sono oggetto di richiami per il sospetto della presenza di corpi metallici nell'impasto, indica il sito governativo francese Rappel Conso per gli avvisi sui prodotti pericolosi: prodotti alimentari e non alimentari giovedì 22 febbraio.Si tratta di biscotti con tre cioccolatini Arizona, venduti da Aldi, con data massima di conservazione (BDD) del 09/11/2024 ( lotto 2334710 ); Biscotti ricoperti di cioccolato al latte marca Auchan con MBD del 5/12/2024 ( lotto 2334010 ) e biscotti con tre cioccolatini Sondey Grandino venduti presso Lidl con MBD del 12/12/2024 ( lotto 2334710 ).In via cautelativa, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a causa del rischio di lesioni ed effetti avversi derivanti dall'ingestione di questo prodotto", raccomanda ai consumatori che li hanno nella dispensa di non consumarli. Possono richiedere un rimborso al negozio in cui sono stati acquistati.