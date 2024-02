L'Aquila, in trasferta per rubare al centro commerciale





La pattuglia intervenuta, allertata dalla centrale operativa, ha inizialmente sorpreso due dei presunti autori del furto con ancora la refurtiva nascosta in macchina e nel mentre tentavano di allontanarsi dal centro commerciale.





I successivi sviluppi investigativi, rafforzati dall’esame delle immagini di videosorveglianza e dalle informazioni testimoniali raccolte nell’immediatezza, hanno portato gli operatori a individuare un terzo complice, nel frattempo rimasto a piedi, rintracciato e bloccato poco dopo il fermo dei primi due sospettati. Per tutti è scattata l’imputazione per furto aggravato in concorso, quindi l’arresto in flagranza di reato.

L'AQUILA - I militari la pattuglia del Nucleo Radiomobile ha arrestato tre persone che, provenienti dall’hinterland romano, hanno pensato di trafugare delle apparecchiature elettroniche e informatiche da un centro commerciale ubicato appena fuori città. Ai tre, due uomini e una donna, di età compresa tra i 23 e i 43 anni, non è certo andata bene la trasferta marsicana.