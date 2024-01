Attacchi 7 ottobre: Unrwa, connessioni terroristiche sospette

Il commissario generale di Unrwa, Philippe Lazzarini, ha dichiarato che le autorità israeliane hanno fornito informazioni sul presunto coinvolgimento di diversi dipendenti dell'Unrwa negli attacchi del 7 ottobre scorso. Di fronte a queste accuse, Lazzarini ha annunciato la rescissione immediata dei contratti dei membri coinvolti e l'avvio di un'indagine per stabilire la verità. Qualsiasi dipendente coinvolto in atti di terrorismo sarà ritenuto responsabile, incluso attraverso procedimenti penali.Gli Stati Uniti hanno reagito alle accuse sospettando temporaneamente i finanziamenti all'Unrwa. Il Dipartimento di Stato Usa ha dichiarato di aver sospeso i finanziamenti aggiuntivi mentre esamina le accuse e le misure adottate dall'Unrwa per affrontarle.Anche l'Unione Europea si è espressa sulla questione, ribadendo la sua ferma condanna degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. L'Unrwa, che ha svolto un ruolo cruciale nel supporto ai rifugiati palestinesi, è ora sotto stretta osservazione, e l'UE si aspetta piena trasparenza e azioni immediate contro il personale coinvolto. La Commissione Ue e l'Alto Rappresentante Borrel seguiranno attentamente gli sviluppi e valuteranno ulteriori passi in base ai risultati dell'indagine in corso.