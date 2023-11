Padova, acquisti con carta rubata in un'abitazione

I militari una volta raggiunto l’esercizio commerciale hanno proceduto a perquisizione personale dell’uomo trovandolo in possesso di un telefono cellulare e di un portafoglio contenente la somma di € 625,00 e documenti non a lui riconducibili. I Carabinieri hanno così contattato la vittima, una cittadina italiana 77enne di Piove di Sacco, che rientrata presso la sua abitazione costatava l’assenza del cellulare e del portafoglio. La refurtiva è stata riconsegnata all’avente diritto e l’arrestato, conosciuto alle FF.OO., è stato portato presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Ponte San Nicolò in attesa del rito direttissimo.



PADOVA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco hanno arrestato un cittadino marocchino 44enne in Italia senza fissa dimora per furto in abitazione. Nella serata di ieri 26 Novembre, la pattuglia è intervenuta nuovamente al centro commerciale “Piazzagrande”, chiamati dall’addetto alla vigilanza, che a sua volta è stato contattato da una negoziante, in quanto vi era un soggetto che tentava di pagare la merce con un bancomat non a lui intestato.