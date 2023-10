Siracusa, impianto di videosorveglianza salva il Liceo dal furto

L’immediato intervento ha consentito di bloccare l’azione criminosa e di recuperare la refurtiva, in parte sottratta anche dall’Istituto comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Floridia, che è stata restituita ai dirigenti dei due Istituti scolastici. Il ciclomotore utilizzato per commettere il reato è stato sequestrato anche perché privo di assicurazione e l’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.

SIRACUSA - I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un uomo di 29 anni per furto aggravato. I militari sono intervenuti presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci “ di Floridia a seguito di segnalazione di intrusione pervenuta tramite il sistema di videosorveglianza all’Istituto di vigilanza privata ed hanno bloccato il giovane mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva a bordo di un ciclomotore.