Gaza, Esercito Tel Aviv: ucciso capo intelligence gruppo islamista

L'esercito israeliano ha comunicato finora alle famiglie dei prigionieri palestinesi a Gaza, informando che si tratta di un "sforzo nazionale di priorità suprema". Durante una conferenza stampa, il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, ha dichiarato che Israele sta compiendo un impegno eccezionale per informare le famiglie degli ostaggi sulla loro situazione. Questo sforzo includerebbe anche l'utilizzo di informazioni di intelligence.L'annuncio è giunto mentre il valico di Rafah, che collega Gaza all'Egitto, ha completato tutti i preparativi per l'apertura, ma finora nessun aiuto umanitario è entrato da parte egiziana nella Striscia di Gaza.Inoltre, in un'intervista a '60 Minutes' sulla CBS, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che un'occupazione israeliana di Gaza sarebbe "un grosso errore". Biden ha condannato i recenti attacchi di Hamas, definendoli "una barbarie grave quanto l'Olocausto". Tuttavia, ha sottolineato che Israele ha il diritto di rispondere per eliminare completamente il gruppo islamista e successivamente cercare una soluzione per uno Stato palestinese.Nel frattempo, il bilancio delle vittime a Gaza è aumentato, con il ministero della Sanità di Hamas che riporta 2.750 morti e oltre 9.700 feriti.Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato: "Oggi speriamo di far uscire dalla Striscia di Gaza i 10-12 italiani che vivevano qui". Questa affermazione evidenzia gli sforzi in corso per evacuare cittadini stranieri dalla zona a causa del conflitto in corso.La situazione in Medio Oriente continua a essere motivo di preoccupazione a livello internazionale, con appelli per una soluzione pacifica e il rispetto dei diritti umani.