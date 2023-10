Bombardamenti su Gaza: almeno 50 vittime

Almeno 50 persone hanno perso la vita e numerose altre sono rimaste ferite nei bombardamenti notturni condotti da Israele sulla Striscia di Gaza, secondo quanto riferito da fonti palestinesi. Le sirene d'allarme sono state attivate lungo il confine.Il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato: "Ora è tempo di guerra, Israele non interromperà il fuoco, e gli ostaggi devono essere liberati senza condizioni". L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite ha affermato che i terroristi di Hamas sono equiparati ai nazisti dei giorni moderni e che perseguono la "soluzione finale", cioè l'eliminazione degli ebrei.Dall'altra parte, l'allarme è stato lanciato da parte palestinese, definendo Gaza come un inferno in terra. Inoltre, tre prigioniere in un video di Hamas hanno accusato il Primo Ministro israeliano di fallimento. Nel mezzo di questi eventi, l'esercito israeliano è riuscito a liberare una soldatessa precedentemente sequestrata. Nel frattempo, una delle giovani rapite durante un rave è stata uccisa. La situazione in questa regione continua a essere molto tesa e complessa.