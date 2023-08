Indagine aperta sulla tragica morte del bambino annegato all'acqua park di Monopoli

MONOPOLI - Un'indagine è stata avviata in seguito alla tragica morte di un bambino, avvenuta ieri pomeriggio all'acqua park di Monopoli. La notizia ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza e la gestione dell'attrazione.Nonostante il dolore e il lutto, i preparativi per i funerali del bambino sono già in corso. L'ultimo saluto avverrà oggi a Pezze di Greco, una frazione di Fasano. Al momento, non è stata disposta un'autopsia sul corpo del piccolo, ma i carabinieri stanno attivamente indagando sull'accaduto.Le autorità stanno raccogliendo testimonianze dai presenti e acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per ottenere una comprensione completa dei fatti. L'indagine è finalizzata a far luce su come sia potuta verificarsi una tragedia così terribile e ad accertare se ci siano responsabilità o negligenze da parte della gestione dell'acqua park o di altri soggetti coinvolti.= La comunità locale è unita nel dolore e nell'attesa di risposte sulla morte del bambino. L'apertura dell'indagine e la raccolta di prove testimoniano l'impegno delle autorità nel cercare la verità e garantire che eventi simili possano essere prevenuti in futuro.