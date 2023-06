Isernia, individuati i presunti responsabili di una rapina in abitazione





Dopo la violenza ed aver strappato di mano i telefoni cellulari dalle due vittime, i rapinatori fuggono. Qualche ora dopo le due vittime si sono presentate presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia e, negli uffici del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno denunciato i fatti fornendo ai militari preziosi elementi per avviare le immediate ricerche degli autori. Le accurate indagini condotte dai militari, integrate anche dall’acquisizione e dall’analisi di alcuni filmati, hanno consentito di individuare, in soli due giorni, i tre presunti responsabili, tutti dimoranti nella provincia di Isernia, che sono stati rintracciati e condotti presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Isernia.





Nel corso della perquisizione effettuata, è stata recuperata l’intera refurtiva che è stata restituita ai proprietari. I tre soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Isernia per rapina aggravata in concorso. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale gli indagati potranno far valere le loro difese ai sensi del c.p.p..

ISERNIA - E’ domenica, due ragazzi di nazionalità straniera trascorrono un pomeriggio tranquillo all’interno della loro abitazione nel centro storico di Isernia. Alla porta qualcuno bussa insistentemente, aprono e si trovano di fronte tre persone, stranieri, conosciuti di vista. Dopo un veloce scambio di battute, improvvisamente e senza alcun giustificato motivo, i tre, brandendo due coltelli, aggrediscono i due giovani prendendoli a pugni.