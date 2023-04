Si schianta ultraleggero in Friuli: muoiono capitano delle Frecce tricolori e un 35enne di Monopoli

Schianto mortale ieri in Friuli dove un ultraleggero è precipitato provocando la morte di due persone: il capitano Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori di 34 anni originario di Domodossola, e Sante Ciaccia, un 35enne originario di Monopoli e residente a Milano , un parente del pilota. I due stavano facendo un sorvolo serale per ammirare il paesaggio montano.L'incidente è avvenuto alle 18.30 quando alcuni testimoni lo hanno visto cadere avvolto in una nuvola di fumo. Al momento sono aperte due inchieste, una della Procura della Repubblica di Udine e l'altra dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv).