60 anni fa nasceva Lamborghini

Tali valori, alla base dell’azienda ancora oggi, portarono alla nascita di auto leggendarie come la Miura, vettura per la quale fu coniato per la prima volta il termine “Supercar” e che ha poi ispirato l’intero settore automobilistico con il suo spirito e le sue linee. Automobili Lamborghini si è evoluta sino ad oggi creando icone di stile, tecnologia e performance uniche, ispirando intere generazioni e milioni di persone, condividendo con loro il suo DNA e i valori che l’hanno fondata, sviluppandoli sino ad oggi.In occasione dei 60 anni di storia, Automobili Lamborghini prevede una serie di eventi, a livello internazionale, ognuno caratterizzato da una sua specificità, ma tutti accumunati dal desiderio di coinvolgere i clienti e le loro Lamborghini, i Lamborghini Club ufficiali, le dealership ed i fan di tutto il mondo.Le celebrazioni del 60° anniversario sono iniziate il 19 gennaio scorso, con l’inaugurazione del rinnovato Museo della casa, a Sant’Agata Bolognese proprio negli spazi dello stabilimento originale. Il museo è stato rivisitato e riallestito proprio in funzione delle celebrazioni con una mostra dal titolo: “The Future Began In 1963”.Il “Lamborghini Day Japan – 60th anniversary”, che si terrà il prossimo 23 febbraio a Suzuka in Giappone, sarà il primo evento a livello internazionale che darà inizio alle celebrazioni. Centinaia di appassionati e collezionisti si riuniranno in un evento senza precedenti in uno dei mercati più rilevanti per l’azienda di Sant’Agata Bolognese.Nel Regno Unito Automobili Lamborghini organizzerà sabato 29 aprile il “Lamborghini Day UK”, per celebrare il 60° anniversario, sul circuito di Silverstone, con oltre 300 proprietari attesi.A questi, il più importante evento che seguirà sarà il tour “60° Anniversario Giro” che terminerà il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna con il “Concorso In Piazza”, concorso d’eleganza e grande festa aperta al pubblico in cui centinaia di Lamborghini, collezionisti e fans da tutto il mondo si riuniranno per celebrare la grande storia del marchio.In America, il mercato più importante per Automobili Lamborghini, il “60th Anniversary Giro” è previsto in estate.A settembre, i festeggiamenti per il 60° Anniversario continueranno nel secondo più grande mercato di Automobili Lamborghini, la Cina continentale, dove i clienti Lamborghini parteciperanno al “Giro China” per il nono anno consecutivo. Oltre 100 proprietari e appassionati di Lamborghini si riuniranno concludendo i festeggiamenti con la “60th Anniversary Gala Dinner”.Sempre a settembre il Polo Storico di Automobili Lamborghini, dipartimento che si occupa della protezione, conservazione e restauro del patrimonio motoristico del marchio prevede l’organizzazione del “60th anniversary Polo Storico Tour” riservato alle auto d’epoca Lamborghini in Italia.In ottobre al circuito di Vallelunga a Roma, inoltre, vi sarà il primissimo “Lamborghini Festival”. Grande evento, mai organizzato prima, aperto a tutti gli appassionati, in cui il la casa di Sant’Agata Bolognese andrà a celebrare e mostrare il DNA del brand e le sue vetture track-oriented.Inoltre quest’anno a novembre le “Grand Finals” del “Super Trofeo Lamborghini”, campionato monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2, si terranno al circuito di Vallelunga a Roma e riuniranno auto da 3 continenti.I Lamborghini Club ufficiali di tutto il mondo, ad oggi presenti in 24 paesi con più di 1600 iscritti, prevedono l’organizzazione di tour ed eventi dedicati all’importante anniversario nelle rispettive nazioni e vari tour, in Italia, dedicati ad ogni club, con destinazione finale l’Headquarters di Sant’Agata Bolognese.